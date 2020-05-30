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من 40 لـ45 درجة.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة

11:16 ص السبت 30 مايو 2020
من 40 لـ45 درجة.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة

الموجة الحارة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي أن درجات الحرارة تسجل اليوم 29 على القاهرة، و31 الأحد وتصل إلى 40 درجة يوم الأربعاء المقبل، لتبدأ في الانخفاض بداية من الخميس المقبل.

وتابع: "ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل حيث تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، جنوب سيناء 42 درجة، شمال الصعيد 40 درجة والجنوب 45 درجة".

وأشار إلى أن الطقس يتأثر بالمنخفض الجوي السوداني ليمتد تأثيره ويكون أقل حدة من الموجة الحارة السابقة التي استمرت لـ9 أيام.

وأوضح أن الارتفاع في درجة الحرارة يصاحبة نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكد شاهين أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الموجه الحارة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس.

وعن حالة الطقس الربيعية التي تمر بها محافظات مصر خلال تلك الفترة الحالية، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن مصر تتأثر بمرتفع العروض الوسطي القادم من جنوب أوروبا، والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة.​

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