القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه مستحقات لـ 22 عاملا بالأردن



كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية شكاوى 22 عاملا مصريا مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تسليم عدد من العمال جوازات سفرهم بعد احتجازها من قبل أصحاب الأعمال، وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة لصالح العمل مليونين و950 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

من جانبه، قال طلعت السيد المستشار العمالي بالأردن، إن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة 8 عمال ومنهم "ماهر.ك.ك.ع" يعملون في مجال الانشاءات الحر لدى مقاول المهندس "مؤيد.أ"، حيث يتضررون من تأخر صرف بعض مستحقاتهم المالية، وبالمتابعة والتفاوض وديا تم صرف جزء من المستحقات المالية بقيمة 12000 دولار.

وأوضح السيد، أنه تم حل شكوى 6 عمال، تقدم عنهم العامل "أبو الكرمات.ع.ر. م"، يعملون في شركة بلوتو للنظافة حيث تضرروا من تأخر صرف بعض المستحقات المالية وبالمتابعة الودية مع إدارة الشركة، صرفت جزء من المستحقات بقيمة 2540 دولارا، فضلا عن حل مشكلة المواطن "شعبان .ح.س.م" والذي يتضرر من تأمر صرف مستحقاته المالية، لدى شركة القدس للسجاد والموكيت، وتم التواصل مع إدارة الشركة ووزارة العمل وتم صرف جزء من المبلغ بقيمة 425 دولارا.

وتابع: كما تم حل مشكلة عاملين تقدم عنهم "أحمد.ف.ع.س" ، يعملون في مؤسسة راشد التجارية، وتضررون من تأخر صرف بعض المستحقات المالية وفصلهم من العمل، وبالمتابعة الودية مع إدارة المؤسسة حضر صاحب العمل إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة، وتم إعادة العمال إلى العمل وصرف جزء من المستحقات بقيمة 1695 دولارا.

وأشار السيد، إلى حل مشكلة صرف مستحقات عاملين، وتقدم عنهم "ظريف. ن.غ . ق "، يعملون في شركة المشرق للصناعات الخشبية وبالمتابعة مع إدارة الشركة تم صرف جزء من المستحقات بقيمة 1130 دولارا، وصرف مستحقات عاملين أخرين بمركز البتراء لغسيل السيارات، تضرروا من تأخر صرف بعض مستحقاتهم المالية، وفصلهم تعسفيا من العمل وبالمتابعة السريعة مع إدارة المركز ووزارة العمل تم إعادتهما إلى العمل وصرف جزء من المستحقات بقيمة 846 دولارا.