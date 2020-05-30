تركيز الملوثات ليلًا.. البيئة: سرعة الرياح تتجاوز 10 أمتار اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة تفاصيل جودة الهواء اليوم السبت بمختلف محافظات الجمهورية؛ حيث يتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان:

-الأحمر يرمز لمستوى نقاء منخفض، من 0 لـ3.3.

-الأصفر يرمز لمستوى نقاء متوسط، من 3.4 لـ5.4.

-الأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع، من 5.5 لـ10.

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل، وسرعة الرياح من 2.7 متر في الثانية إلى 10.3 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على دمياط، ومتوسطة على (المنصورة – كفراشيخ)، وجيدة على (شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل، وسرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 8.9 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (أسيوط ـ الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا - قنا - الأقصر - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، وسرعة الرياح من 3.2 متر في الثانية إلى 10.2 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، وسرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 7.5 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على السويس وبورسعيد، ومتوسطة على (الإسماعيلية - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل، وسرعة الرياح من 1.4 متر في الثانية إلى 8.9 متر في الثانية.