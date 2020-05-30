غلق نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي عقب اكتشاف إصابات بـ"كورونا"

قررت النقابة العامة للمحامين، غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو، وذلك لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس " كورونا " المستجد.

وذلك حسب نص البيان الصادر من لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا المشكلة من نقيب المحامين

وقالت اللجنة، إنه تحقق لديها ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وتم التعامل طبياً وفق الاجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

وأضافت أنه حرصًا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ وتقرر غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وأشارت إلي أنه حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.

وأعلنت اللجنة أنها تستمر في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها.