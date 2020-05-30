كورونا في 24 ساعة| قفزة جديدة بالإصابات والوفيات في مصر.. والذروة لم تصل بعد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن نحو 152 من المصابين بفيروس "كورونا" خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

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