​​لطيف على القاهرة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس السبت، شبورة خفيفة صباحًا وطقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وحالة الطقس ليلًا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، فيما تشهد جنوب سيناء نشاطًا للرياح، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 25 18

وادي النطرون 27 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 27 18

دمنهور 27 19

بلطيم 25 19

مطروح 23 17

السلوم 24 16

سيوة 28 17

بورسعيد 25 18

دمياط 24 19

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الاسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 26 17

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 28 12

نويبع 31 22

طابا 29 17

كاترين 24 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 32 19

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 18

بنى سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 32 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 36 23

أسوان 37 25

ادفو 37 24

أبوسمبل 37 24

الوادى الجديد 34 22

شلاتين 33 25

ابو رماد 32 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25