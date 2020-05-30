بعد ساعات| احذر عدم ارتداء الكمامة في 6 أماكن.. وهذه الفئات مستثناة من حظر التجول

تبدأ بعض الجهات في الدولة بعد ساعات، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن ناحية أخرى، يبدأ العمل بالقرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا"، اعتباراً من اليوم السبت، لمدة 15 يومًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرء لأي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد"، يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا".

ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

2- المخابز.

3- محال البقالة.

4- البدّالون التموينيون.

5- محال الخضروات والفاكهة.

6- محال اللحوم.

7- محال الدواجن.

8- محال الأسماك.

9- الصيدليات.

10- السوبر ماركت.​