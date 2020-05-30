الزراعة تنشر توصيات لمزارعي نخيل البلح خلال شهر يونيو

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وكانت أهم التعليمات، بحسب بيان الوزارة:

1- تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويًا.

2- إجراء عملية خف العذوق على النخلة، بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة، التي فيها نسبة عقد قليلة، وتجرى العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي إلى التوازن بين إنتاج النخلة ومقدرتها على الإنتاج، كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل إبقاء 8-10 عذوق في كل نخلة.



3- تقويس العذوق للأصناف المبكرة مع بداية تلوين الثمرة- يجب عدم تأجيل التقويس إلى بداية تلون الثمار لأن العسقة ستصبح صلبة، ما يزيد في احتمال كسرها المؤدي إلى ذبول الثمار وضياع المحصول، هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.

4- تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.

أما فيما يتعلق بالتسميد، يفضل إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة، وفيما يخص برنامج الري، يكون المعدل واحد لتر لكل نخلة في اليوم، في شهر يونيو،

وقال البيان، إنه فيما يتعلق ببرنامج المكافحة، يفضل الابتعاد كليًا عن رش الثمار بالمبيدات.