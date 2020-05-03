أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​ برلمانية تطالب بتوفير قاعدة بيانات للعاملين في جمع المخلفات

11:33 م الأحد 03 مايو 2020
​ برلمانية تطالب بتوفير قاعدة بيانات للعاملين في جمع المخلفات

النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارتي التضامن، والبيئة، بشأن تحسين أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات وتحسينها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عمال النظافة من الفئات المعرضة للإصابة للفيروس نتيجة تعاملهم المباشر مع المخلفات لاسيما الطبية.

ولفتت عطوة، في بيان لها، إلى أهمية تحويل هؤلاء العاملين من عمالة غير منتظمة غير رسمية إلى عمالة رسمية من خلال استراتيجية واضحة لتحسين أوضاعهم وتوفير مظلة حماية اجتماعية من تأمينات وتأمين صحي ونقدي، وتوفير معاش لهم يضمن لهم حياة كريمة بعد الخروج على المعاش.

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة حصر تلك العمالة، وعمل قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من وضع نظام لدعمهم، بعد توفير كافة المعلومات عنهم وعن أسرهم، وإمكانية توفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

مايسة عطوة مجلس النواب الحكومة فيروس كورونا

الخبر التالى:

​القوى العاملة: 5 آلاف عامل يصرفون الـ500 جنيه من مؤسسة مصطفى وعلي أمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان