مطلب برلماني لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت النائبة في طلبها، إنه تمر الدولة المصرية بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب معه دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأضافت: "رغم ذلك، يوجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس 2020، بما يتسبب في إهدار طاقات ما يقرب من 7000 طبيب وعدم إدراجهم ضمن صفوف وزارة الصحة في هذا الوقت الحرج".

وأوضحت يوسف: "الأطباء الجدد يرغبون فى النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد".

وطالبت بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم.

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