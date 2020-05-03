أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس تشدد على منع للتواجد في الكنائس

09:58 م الأحد 03 مايو 2020
مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس تشدد على منع للتواجد في الكنائس

مطرانية إرموبوليس طنطا


كتب- مصطفى علي:

جددت مطرانية إرموبوليس (طنطا) للروم الأرثوذكس مطالبتها بضرورة قيام الكهنة بعدم السماح لأي مؤمن بالتواجد داخل أي كنيسة من كنائس الإيبارشية، التي يقام فيها الصلوات والأبواب مغلقة بحسب القرار البطريركي.

يأتي ذلك بناء على قرار البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وتوجيهات مطران طنطا المتروبوليت نقولا.

وقال بيان المطرانية، إنه على المؤمنين الالتزام بعدم تواجدهم في الكنيسة أو محيطها، حفاظًا على استمرار الصلوات والتي يتابعونها من منازلهم من خلال البث المباشر.​

مطرانية إرموبوليس طنطا طنطا البابا ثيودروس الثاني

الخبر التالى:

بطريرك الكاثوليك يدعو للصلاة والصوم يوم 14 مايو لرفع وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر