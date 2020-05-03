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بالصور- السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات وتطهيرها لمواجهة كورونا

08:47 م الأحد 03 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:

واصلت هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتوعية، داخل المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

ووجهت هيئة السكة الحديد المتعاملين مع الجمهور من الموظفين والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات.

هيئة السكة الحديد التعقيم فيروس كورونا

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