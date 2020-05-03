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​وزير الأوقاف يعزي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في وفاة نجله

08:02 م الأحد 03 مايو 2020
​وزير الأوقاف يعزي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في وفاة نجله

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، العزاء للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، الأحزان في وفاة ابنه المستشار أمير أسامة العبد الذي وافته المنية اليوم الأحد 10 من رمضان.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يفرغ على والده ووالدته وأهله الصبر والسلوان.

وتوفى اليوم، المستشار أمير نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمستشفي مصر الدولي، عن ناهز الـ27 عامًا، بعد صراع مع المرض.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مجلس النواب أسامة العبد

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