أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

شيخ الأزهر يعزي رئيس اللجنة الدينية في وفاة نجله

07:24 م الأحد 03 مايو 2020
شيخ الأزهر يعزي رئيس اللجنة الدينية في وفاة نجله

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة نجله المستشار أمير أسامة العبد.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وتوفى اليوم، المستشار أمير العبد، نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد صراع مع المرض.

أحمد الطيب الأزهر الشريف أسامة العبد مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 272 إصابة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة