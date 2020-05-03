شيخ الأزهر يعزي رئيس اللجنة الدينية في وفاة نجله

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة نجله المستشار أمير أسامة العبد.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وتوفى اليوم، المستشار أمير العبد، نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد صراع مع المرض.