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وزيرة الصحة: تعاقدنا على كواشف جديدة لفيروس كورونا

05:58 م الأحد 03 مايو 2020
وزيرة الصحة: تعاقدنا على كواشف جديدة لفيروس كورونا

وزيرة الصحة تتفقد 3 مستشفيات

كتب- أحمد جمعة:


أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التعاقد على توفير كواشف جديدة لفيروس كورونا بعد إقرارها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لـ 3 مستشفيات اليوم الأحد، شملت مستشفى صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة.

وأوضحت الوزيرة أن هناك فريق بحثي من الوزارة يتواصل مع الفرق البحثية في العالم لمتابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل دائم، مشيرة إلى بدء حقن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا للحالات الحرجة من المصابين وسيتم متابعة النتائج والإعلان عنها أولًا بأول.

هالة زايد فيروس كورونا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مستشفى صدر العمرانية حقن بلازما

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