وزير المالية: الصناديق الخاصة لها دور مهم ويجب أن تستمر

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحسابات والصناديق الخاصة تُنفق على مشروعات وخدمات وتسدد رواتب العاملين عليها ويجب أن تستمر، لافتًا إلى أنها تحصل على دعم من الدولة، مضيفًا: "الباب الثاني من الموازنة سيزيد، هناك تشابك وهو أن بعض الجهات عليها ديون للكهرباء ومياه، وقررنا سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات المالية".

وأكد وزير المالية، على هامش الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الأحد، أن الوزارة مُلتزمة بالانضباط الكامل في تنفيذ الموازنة، موضحًا أن هذا الأمر شهدت به لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

