جيهان السادات تكشف لـ"مصراوي" عادات الرئيس الراحل في رمضان

كتب- حاتم أبو النور:

قالت السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها علمت بحرب أكتوبر 1973 من الراديو، مشيرة إلى أنها لم تسأل الرئيس السادات عن موعد الحرب، لكن كان هناك مؤشرات عن موعد الحرب، حينما قال لها الرئيس الراحل إنه سيقضي ليلة 5 أكتوبر خارج المنزل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن يوم 8 أكتوبر هو أول رأت فيه السادات عقب اندلاع المعارك: "قلت للسادات لو انهزمت يكفي أنك حاولت، وكان رده بإذن الله سانتصر"، لافتة إلى أنها شعرت بالخوف من الثقة الزائدة لدى زوجها قبل اتخاذ قرار الحرب.

وأوضحت، السادات كان واثقًا في قدرة الجيش على الانتصار في حرب أكتوبر، مؤكدة أنه قال للجنود قبل اندلاع الحرب: "افعلوا ما في وسعكم ولا تخافوا الخطأ".

وأضافت: "الرئيس طلب من الجنود الفطار يوم الحرب، والذي كان يوافق العاشر من رمضان إلا أنهم رفضوا".

وأوضحت، أن المشير أحمد إسماعيل كان أقرب شخص إلى السادات عند الاستعداد لحرب أكتوبر، مؤكدة أن الفريق سعد الدين الشاذلي، بطل بلا شك، وله مواقف شجاعة في الحرب.

أما عن طقوس الرئيس الراحل في شهر رمضان، قالت جيهان إنه كان يفضل ممارسة رياضة المشي قبل آذان المغرب، والجلوس وسط أهل قريته ميت أبو الكوم، بالإضافة إلى تناول الشاي في كوب من الزجاج المذهب، محلى بملعقة من العسل الأبيض والنعناع.

وقالت جيان: "السادات لم يكن يقضي شهر رمضان وسط أسرته وعائلته في القاهرة فحسب، ولكنه كان أيضًا يقضي وسط أهل بلدته في ميت أبو الكوم وهي مسقط رأسه، حيث كان يقضي معظم نهاره وليله في قراءة القرآن، والاعتكاف، كما أنه كان يطلب حضور الشيخ سيد النقشبندي في الليالي القمرية بالشهر الكريم، أما في ليلة القدر فكان يقيم مائدة إفطار كبيرة لاشقائه وأبنائهم، وكان يستمع إلى مشاكلهم وطلباتهم وتمتد الجلسة حتى الفجر".