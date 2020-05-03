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2% رسوما جديدة على حفلات الفنادق والمحلات السياحية- مشروع قانون

01:55 م الأحد 03 مايو 2020
2% رسوما جديدة على حفلات الفنادق والمحلات السياحية- مشروع قانون

حفلات الفنادق

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية:

- البند 15 (الحفلات والخدمات الترفيهية في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة ويستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي بواقع 12% من المبالغ المدفوعة.

حفلات الفنادق المحلات السياحية تنمية الموارد المالية للدولة فرض رسوم

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