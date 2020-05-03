أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

30 قرشا للبنزين و25 للسولار.. مشروع حكومي جديد لتنمية موارد الدولة

01:25 م الأحد 03 مايو 2020
30 قرشا للبنزين و25 للسولار.. مشروع حكومي جديد لتنمية موارد الدولة

البنزين

كتب- محمد نصار وأحمد علي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

وينص البند رقم 24 المستحدث على تحصيل رسوم على منتج البنزين بكل أنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مباع.

أسعار البنزين تنمية الموارد المالية للدولة فرض رسوم

الخبر التالى:

يخفف الزحام.. برلماني مطالبًا بالتوسع في إتاحة حجز تذاكر القطارات إلكترونيًّا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات