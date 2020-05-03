رسالة ومواعيد جديدة لصرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بسبب كورونا

كتب يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد، بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وجرى تعديل مواعيد الصرف لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، بدلا من الفترة 6 مايو حتى 10 مايو التي كانت محددة من قبل، وذلك نظراً لتحديد تلك الفترة في صرف المعاشات.

تأتي المواعيد الجديدة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، وحفاظا على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين من الزحام نتيجة تزامن صرف المعاشات للمواطنين، حيث تم تقسيم المواعيد لهم حسب المبالغ التي يصرفونها من مكاتب البريد.



ووجهت الحكومة، رسالة جديدة للمواطنين المستحقين، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم الذهاب لمقرات الصرف إلا بعد التأكد من وصول الرسالة بالاستحقاق والموعد المحدد فيها عبر التليفون الشخصي، وعدم التزاحم على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضماناً لسلامتهم وصحتهم.



وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كشف عن وصول إجمالي عدد المستفيدين من منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا إلى 2.5 مليون عامل.

وأكد الوزير، أن كل مستحق ستصله رسالة نصية من (2030) على رقم التليفون المحمول الشخصي المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف لتحديد موعد ومكان الصرف، وذلك منعا للتزاحم وحفاظا على سلامة الجميع.​