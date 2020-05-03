بعد التنبؤ بأمطار غزيرة.. مسؤول بـ"الري": نتابعها بالأقمار الصناعية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، يتابع حركة الأمطار بشكل دوري من خلال تنفيذ قياس الأرصاد الجوية عبر استخدام الأقمار الصناعية؛ لرصد تقرير المحاكاة لموسم الفيضان.

وقالت السيد، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، إن النماذج الرياضية التي ينفذها الخبراء توقعت تزايد الأمطار بغزارة خلال شهر مايو، مشيرةً إلى أنها أكثر من المعدل الطبيعي على بعض دول حوض النيل؛ لكنها لم تخص نهر النيل الأزرق فقط، بل كل دول أعلى النيل؛ بما فيها أكثر من نهر.

وتابعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بأن مياه النيل الأزرق هي أولويات متابعتنا، وتحديدًا الهضبة الإثيوبية، لافتةً إلى أن معدل الأمطار المتساقطة عليها أعلى من المعدل الطبيعي منذ فترة.

وذكرت السيد أن معدلات الأمطار تتسبب في ارتفاع مناسيب المياه ببحيرة فيكتوريا، موضحةً أن ما يؤثر معنا هو حجم المياه القادمة من النيل الأزرق وحجم المياه التي تصل مصر.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط إلى أن مياه النيل الأبيض تستغرق ما يقرب من 3 أشهر، بالإضافة إلى أنها تتبخر في المستنقعات؛ لذلك نوجه الأولوية لمياه النيل الأزرق.

وتسجل بحيرة فيكتوريا بأوغندا، وهي أحد منابع نهر النيل، رقمًا قياسيًّا لم يسجل منذ 14عامًا في زيادة منسوب المياه خلال موسم الأمطار.