تتجاوز الـ40 درجة ببعض المناطق.. الأرصاد: حرارة فوق المعدل الطبيعي خلال 72 ساعة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو ستكون لطيفة على مدار اليومين المقبلين، ورغم ارتفاع الحرارة فهاك نسمات من الهواء تقلل الإحساس بها.

وأضاف شاهين لمصراوي أن درجات الحرارة ترتفع على المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية معتدلا على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتابع: "تتجاوز درجات الحرارة جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ38 درجة على شمال الصعيد، والقاهرة تتراوح بين 31 إلى 33 وستكون على هذا المعدل خلال الـ72 ساعة المقبلة".

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق، وهو ما سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن طاهرة الشبورة المائية ستكون الأكثر تأثيرا خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها ستعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ في التلاشي عند العاشرة صباحا ومع سطوع أشعة الشمس.

وحذر شاهين من تخيف الملابس خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتجاوز الـ10 درجات، لافتًا إلى أن نوعية الملابس في الليل لا بد أن تختلف عن الملابس وقت الظهيرة.