أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

في ظل كورونا.. حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بالموسكي "صور"

10:37 ص الأحد 03 مايو 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة حي الموسكي، بالتعاون مع شرطة المرافق بالقاهرة، ومأمور ومباحث قسم الموسكي وفرع هيئة النظافه بالحي، حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في نطاق الحي.

وقال الحي في بيان، اليوم الأحد: تم اليوم رفع العديد من الباعة الجائلين بشوارع الجوهري والعسيلي وباب شرق لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة لهم بعدم الفرش خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتابع الحي: وفي حالة المخالفة مرة أخرى سيتم رفع جميع الباعة المتواجدين في الأماكن المذكورة سابقا.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا وتقليل الكثافات في الشارع.

إزالة الباعة الجائلين فيروس كورونا حي الموسكي فيروس كورنا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العاشر من رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان