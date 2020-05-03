تبدأ بمناقشة الطوارئ.. انطلاق جلسات لجان البرلمان لمناقشة الحساب الختامي والموازنة العامة

كتب - أحمد علي:

تنطلق، اليوم الأحد، الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، والتي تستمر حتى غدًا الاثنين، وتناقش قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وعدد من مشروعات القوانين، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في مقدمتهم وزير المالية ووزير الشئون البرلمانية.



وتبدأ جلسة اليوم ، بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ ، حيث يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بيانا بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ، ثم يتم إحالة البيان إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، لتصوت عليه الأغلبية.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018 /2019. ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 (وعددها 49 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018 /2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018 /2019، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

ويناقش أيضا المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذى يهدف إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع أبضا، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، والذى يهدف إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، وذلك بحضور وزير الشئون البرلمانية علاء فؤاد وممثلى وزارة الداخلية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، لمناقشة الموازنة العامة للدولة حيث ستعقد اللجنة بدءًا من غدا الأحد حتى الخميس المقبل وذلك بحضور ٧ وزراء.

وستبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها لمناقشة الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2020.

وتستعرض كذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2020 وموازنة الصحة، للأجور وتعويضات العاملين في ضـوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشـروعات وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020، والمخصصات الموجهة للاستثمارات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2020.

كما تناقش اللجنة متحصلات الجهات الإيرادية في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020، بحضور مندوبين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،.

ويحضر الاجتماعات الوزراء (محمد معيط، وزير المالية - هالة زايد، وزيرة الصحة - هالة السعيد، وزيرة التخطيط - نيفين القباج، وزيرة التضامن - عمرو طلعت، وزير الاتصالات – طارق شوقي، وزير التربية والتعليم – علي المصيلحي، وزير التموين).