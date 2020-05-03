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اليوم.. المتحدث الرسمي للرئاسة ضيف الشرق الأوسط في لقاء حصري

03:02 ص الأحد 03 مايو 2020
اليوم.. المتحدث الرسمي للرئاسة ضيف الشرق الأوسط في لقاء حصري

السفير بسام راضى

كتب - مصطفى علي:
يحل السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، ضيفًا على برنامج "إفطار الشرق الأوسط" في لقاء حصري للإذاعة في شهر رمضان المبارك.

ويُذاع البرنامج من الخامسة وخمس دقائق وحتى السادسة قبل المغرب على موجات إذاعة الشرق الأوسط ٨٩.٥fm و٧٧٤ am و١١٧٦٦H Nile sat.

ويُعد البرنامج واحدًا من أفضل البرامج التي تضمها خريطة المحطة في الشهر الفضيل ويتميز باستضافة كبار المسئولين والمتخصصين في مجالات عديدة ويحظى بنسبة استماع كبيرة للغاية حسب استطلاعات بحوث المستمعين بماسبيرو.

بسام راضى رئاسة الجمهورية برنامج إفطار الشرق الأوسط

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