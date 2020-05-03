"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على مصر (خرائط)
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل.
وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية كالتالي:
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25.
السبت
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 25 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللي.
الأحد
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 5 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 5 إلى 20 مللي.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.
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