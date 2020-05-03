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مجدي الجلاد ناعيا شهداء القوات المسلحة: خير أجناد الأرض

12:25 ص الأحد 03 مايو 2020
مجدي الجلاد ناعيا شهداء القوات المسلحة: خير أجناد الأرض

مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة

كتب - مصراوي:

نعى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، شهداء الواجب الوطني الذين راحوا ضحية العملية الإرهابية الخسيسة في بئر العبد بشمال سيناء.

وكتب "الجلاد"، الذي يرأس تحرير البوابات الإلكترونية لمواقع "مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت"، منشورًا على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قال فيه: "لدي يقين تام بأن العملية الإرهابية الخسيسة، في بئر العبد بشمال سيناء، وراح ضحيتها 10 شهداء، من خير أجناد الأرض، إنما هي تجسيد واضح لأمر واحد: اليأس.. اليأس الذي أصاب الجماعات التكفيرية والإرهابية، ومن يخطط لهم ويمولهم.. لأن المهزوم يُصاب دائماً في الجولات الأخيرة بصدمة نفسية عنيفة، فيحاول فعل أي شئ، ليقول إنه لايزال موجوداً..!".

وأضاف الكاتب الصحفي: "هذا اليأس، نلمسه بوضوح في تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلامها المأجور.. إذ هالها التفاف الشعب المصري حول قيادته، ودولته.. وعزوفه عن الخطاب التحريضي الذي يتبناه قيادات وإعلام التنظيم، وفشلت كل محاولات إشعال مصر، وبث الفوضى في الدولة والمجتمع".

وأكد رئيس تحرير أونا للصحافة والإعلام "أن العمليات التفجيرية الجبانة هي أكبر دليل على اليأس، وهي أيضاً المسمار الأخير في نعش طيور التكفير والظلام.. رحم الله شهداء قواتنا المسلحة العظيمة، التي ستظل درع مصر القوي، وحصن أمان العرب جميعاً".

مجدي الجلاد مؤسسة أونا للصحافة والإعلام الإرهاب شمال سيناء فيسبوك حادث بئر العبد الجيش المصري

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