أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزير الزراعة يشدد على تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية والاهتمام بالترقيم والتسجيل

11:32 م الجمعة 29 مايو 2020
وزير الزراعة يشدد على تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية والاهتمام بالترقيم والتسجيل

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:


قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدور الرئيسي لهيئة الخدمات البيطرية هو تقديم الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.

وأوضح الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات، تهتم بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسي تسعى إليه الدولة، لتحسين السلالات الوراثية.

وطالب وزير الزراعة، بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك، والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات.

السيد القصير وزارة الزراعة هيئة الخدمات البيطرية عبدالحكيم محمود

الخبر التالى:

بكرى يطلب رئيس الوزراء فى البرلمان للرد على مخاطر الغزو التركي لليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كورونا" في الوطن العربي: أكثر من 270 ألف إصابة.. ومصر تحقق قفزات جديدة