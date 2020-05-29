وزيرة الصحة تناشد 3 فئات: توجهوا إلى المستشفى فورًا حال ظهور أعراض "كورونا"

كتب - أحمد جمعة:

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من الـ320 مستشفى عامًا ومركزيًا حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وأضافت الوزيرة في بيان اليوم الجمعة، إن سرعة التوجه إلى المستشفى؛ لتوقيع الكشف عليهم يُمكننا من تشخيص الحالة سريعًا؛ لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

ووجهت الوزيرة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية؛ لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس "كورونا..كوفيد-١٩"، كما أنه يجري توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

اقرأ أيضًا:

- بكافة المحافظات.. الصحة تنشر قائمة بـ320 مستشفى لاستقبال مصابي "كورونا"

​