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السكة الحديد: توافر كمامات للبيع في مكاتب التذاكر بمحطات القطار

10:44 م الجمعة 29 مايو 2020
السكة الحديد: توافر كمامات للبيع في مكاتب التذاكر بمحطات القطار

هيئة السكة الحديد

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد، توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين، مع عودة حركة القطارات غدًا السبت.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان إعلامي: "نحن في انتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك.. أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه.. فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك".

ووجّه وزير النقل المهندس كامل الوزير، قيادات السكة الحديد التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة غدًا السبت، حفاظًا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع.

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