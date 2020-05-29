​برلمانية: توفير مخزون من المستلزمات الطبية بالمستشفيات سيقلل من معاناة الأطباء

(مصراوي):



أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء بشأن آليات التعامل خلال الفترة المقبلة مع مستجدات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان السيطرة على انتشار الفيروس، وتفشيه في مصر.

وثمنت عطوة، في بيان لها، تأكيد رئيس الوزراء توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في حماية جميع العاملين داخل المستشفيات وعدم زيادة الإصابات التي تحدث داخل الأطقم الطبية داخلها، واخذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء رعاية المرضى.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن تحديث تطبيق "صحة مصر" سيساهم في تقديم خدمات أكثر للمواطن وسيجيب على الاستفسارات العديدة التي توجد لدى المواطنين، مما سيساهم في رفع درجة الوعي تجاه التعامل مع هذا الوباء.