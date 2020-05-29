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محافظة القاهرة: تطهير وتعقيم محيط مستشفى 57357

04:38 م الجمعة 29 مايو 2020
محافظة القاهرة: تطهير وتعقيم محيط مستشفى 57357

تطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، صباح اليوم، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى 57357.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم إخلاء "سوق السقط" العشوائي بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل.

كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحي برفع كفاءة وتطوير المنطقة من تشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بالكامل.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى لخدمة المواطنين والمرضي والمترددين عليها.

57357 تطهير منطقة مستشفى 57357 السيدة زينب

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