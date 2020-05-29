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​وزير الزراعة: لن يسمح بتواجد عاملين أو التعامل مع أي مواطن بدون كمامة

04:36 م الجمعة 29 مايو 2020
​وزير الزراعة: لن يسمح بتواجد عاملين أو التعامل مع أي مواطن بدون كمامة

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة والعاملين، للالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأكد أنه اعتبارًا من غدٍ السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضًا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

وأضاف القصير، اليوم الجمعة، أنه على قيادات الوزارة تنفيذ هذه التعليمات، التزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزراعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكتروني للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس.

وأشار وزير الزراعة، إلى جميع المزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

السيد القصير ?وزير الزراعة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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