بيان عاجل من الصحة بشأن "بروتوكولات علاج كورونا" المتداولة عبر "فيسبوك"

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من "بروتوكولات علاج لفيروس كورونا"، أو "بروتوكولات العزل المنزلي" ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن هذه البروتوكولات ليست نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة، مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس "كورونا المستجد"، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت ذلك "البروتوكول العلاجي" بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

ولفت في هذا الصدد إلى أن اللجنة العلمية تحرص دائمًا على متابعة ما يتم توافره من معلومات علمية يمكن الاعتماد عليها، لإصدار تعديلات للبروتوكول أو إضافة بروتوكولات لعلاج الحالات الخاصة.

وأهاب مجاهد بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر فيما يتم نشره من بروتوكولات علاج لفيروس "كورونا"، قد تثير الشك والبلبلة خلال تلك الأزمة، موضحًا أن "بروتوكولات العلاج" المتبعة داخل المستشفيات و"بروتوكولات العزل المنزلي"، متواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان فقط.