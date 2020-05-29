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حديقة الحيوان خالية من الزوار آخر أيام أجازة العيد - صور

01:26 م الجمعة 29 مايو 2020
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كتب - أحمد مسعد
تصوير: محمود عبدالناصر:
رصدت عدسة مصراوي، خلو حديقة الحيوان من الزائرين، في آخر أيام أجازة عيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتجولت الحيوانات بارتياحية شديدة داخل بيوتها، بالتزامن مع حلو الحديقة، من أي زوار، وحرص العاملين بالحديقة على إطعام الحيوانات.

وتنتهي اليوم الجمعة، الإجراءات الاستثنائية التي حددها مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا، والتي حظرت حركة المواطنين بدءا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، على تبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا بدء من غد السبت وحتى 15 يونيو المقبل.

حديقة الحيوان

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