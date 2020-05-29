"الصحة العالمية" ترد على أنباء تخصيص أداة لتشخيص حالات كورونا "أون لاين" بمصر
كتب - أحمد جمعة:
أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الأنباء المتداولة عن تخصيص أداة لتشخيص حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن طريق "أون لاين"، عارية تماما من الصحة.
وطالبت المنظمة في تغريدة نشرها حساب مكتبها عبر تويتر، اليوم الجمعة، المواطنين بأن يوثقوا المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودائما ما ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب المختص بالأعراض التي تظهر على المريض؛ حتى يكون في مقدوره التشخيص السليم والتوجيه بالحصول على العلاج اللازم.
الخبر التالى:حديقة الحيوان خالية من الزوار آخر أيام أجازة العيد - صور
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
20793
عدد المصابين
-
5359
عدد المتعافين
-
845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5925036
عدد المصابين
-
2385839
عدد المتعافين
-
357377
عدد الوفيات
إعلان