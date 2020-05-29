الحالة الثامنة.. وفاة معلم بإدارة المرج بفيروس "كورونا"
كتب- مصراوي:
أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس "كورونا"، وهو خالد صلاح الدين عبدالغفار، معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية، بإدارة المرج التعليمية التابعة لمحافظة لقاهرة.
ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين، مدرس الرياضيات وقدم التعازي لأسرته.
وأصدر الزناتي، تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة؛ لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.
جدير بالذكر أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد" وصل إلى 8 حالات حتى الآن.
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