كوريا الجنوبية تسجل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا
سول - (أ ش أ):
تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) 50 حالة لليوم الثاني على التوالي بسبب العدوى الجماعية في المركز اللوجستي المملوك لشركة "كوبانج" للتجارة الإلكترونية في مدينة بوتشون في إقليم كيونج كي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن جميع الحالات الجديدة جاءت في سول وضواحيها.
وقالت سلطات الصحة اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 58 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 الفا و 402 شخصا .
يشار أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بقي دون تغيير عند 269 حالة.
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