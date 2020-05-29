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كورونا في 24 ساعة| قفزة ضخمة في الإصابات والوفيات و12 إجراء لمواجهة الفيروس

06:51 ص الجمعة 29 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| قفزة ضخمة في الإصابات والوفيات و12 إجراء لمواجهة الفيروس

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1127 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، لافتةً إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 154 من المصابين بفيروس "كورونا" خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

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