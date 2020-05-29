أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

غدًا.. 10 قطاعات مستثناة من قرار حظر التجوال

04:30 ص الجمعة 29 مايو 2020
غدًا.. 10 قطاعات مستثناة من قرار حظر التجوال

رئيس مجلس الوزراء

كتب - يوسف عفيفي:

يبدأ غدًا السبت، العمل بالقرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا"، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا".

ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

2- المخابز.

3- محال البقالة.

4- البدّالون التموينيون.

5- محال الخضروات والفاكهة.

6- محال اللحوم.

7- محال الدواجن.

8- محال الأسماك.

9- الصيدليات.

10- السوبر ماركت.​

مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية حظر التجوال

الخبر التالى:

كورونا في 24 ساعة| قفزة ضخمة في الإصابات والوفيات و12 إجراء لمواجهة الفيروس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا