غدًا.. 10 قطاعات مستثناة من قرار حظر التجوال

كتب - يوسف عفيفي:

يبدأ غدًا السبت، العمل بالقرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا"، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا".

ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:

1- جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها.

2- المخابز.

3- محال البقالة.

4- البدّالون التموينيون.

5- محال الخضروات والفاكهة.

6- محال اللحوم.

7- محال الدواجن.

8- محال الأسماك.

9- الصيدليات.

10- السوبر ماركت.​