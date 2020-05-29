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ارتداء الكمامة وتعقيم ومسحات.. المترو يعاود التشغيل بإجراءات جديدة غدًا

03:46 ص الجمعة 29 مايو 2020
ارتداء الكمامة وتعقيم ومسحات.. المترو يعاود التشغيل بإجراءات جديدة غدًا

مترو الأنفاق

أنهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استعداداتها، لاستئناف حركة المترو بالخطوط الثلاث، غدا السبت، عقب انتهاء أسبوع عيد الفطر المبارك، والذي تم إيقاف فيه حركة المواصلات، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتستأنف حركة المترو، بالخطوط الثلاث بدءًا من غد السبت، من الساعة ٦ صباحًا وحتى الساعة ٨ مساء.

واتخذت شركة المترو، عدة إجراءات جديدة، استعدادًا لاستئناف حركة القطارات، للحفاظ على سلامة الركاب، بعد توقف دام نحو أسبوعٍ، وذلك على النحو التالي:

1ـ استمرار عمليات تعقيم وتطهير أسطول قطارات مترو الأنفاق، لمنع انتشار العدوى في عربات القطارات.

2ـ إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، وعدم الدخول إلى محطات المترو بدون ارتداء كمامة، تفاديًا للغرامة.

3ـ زيادة نقاط الإسعاف بمحطات المترو.

5ـ إجراء مسحات على طوائف التشغيل والموظفين، حال ظهور أعراض "كورونا" بمستشفى السكة الحديد.

مترو الأنفاق ارتداء الكمامة عيد الفطر مجلس الوزراء

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