أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا

03:22 ص الجمعة 29 مايو 2020
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا

أمجد الخولي

أكد استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، أن حاستي الشم والتذوق تودان للعمل بعد علاج أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الخولي، الذي نقلت عنه "سكاي نيوز غربية"، أن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراض أصيبوا بها.

وأضاف أن أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق واردة في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي، وأن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الحاستين، منها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وجاء ذلك ردًا على تزايد فقدان حاستي "الشم والتذوق" بين عدد كبير من المصابين في مصر، وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".​

أمجد الخولي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا حاسة الشم

الخبر التالى:

مصدر بالسياحة: اجتماع عاجل لمناقشة ملف الحج الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مصابي كورونا