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نقل البرلمان تحذر من استخدام الكمامات المغشوشة داخل السكة الحديد والمترو

11:08 م الخميس 28 مايو 2020
نقل البرلمان تحذر من استخدام الكمامات المغشوشة داخل السكة الحديد والمترو

كمامات مغشوشة

كتب - مصراوي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، توفير الكمامات المطابقة للمواصفات، وبأسعار مناسبة أمام جميع محطات السكك الحديدية والمترو.

وأعلن في بيان له، الخميس، تأييده التام والمطلق لتصريحات مسئولي السكة الحديد ومترو الأنفاق، التي أكدوا فيها أنه لن يتم السماح للركاب باستقلال قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بعد استئناف التشغيل ابتداء من السبت المقبل، دون ارتداء كمامة، للحماية من فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وحذر، من انتشار الكمامات غير المطابقة للمواصفات، والتي تباع بأسعار رخيصة، مؤكدا أن خطورتها ستكون بالغة على انتشار فيروس كورونا، خاصة إذا تم استخدامها داخل قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وطالب، الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في المواجهة بكل حسم وقوة لمصانع بير السلم، التي سارعت في تصنيع الكمامات الرديئة والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام الأدمي.

محمد عبد الله زين الدين لجنة النقل والمواصلات الكمامات المغشوشة السكة الحديد مترو الانفاق

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