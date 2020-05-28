الزراعة تصدر نشرة بالإرشادات الواجب اتباعها لمحاصيل الموالح في يونيو
كتب -أحمد مسعد :
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو.
وجاءت التوصيات كالتالي:
أولا: أهم العمليات:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و صانعات الأنفاق.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
6- بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.
ثانيا:التسميد:
ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم.
ثالثا:الرى
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
عمر الأشجار بالسنوات 1-2 في شهر يونيو 32لتر/شجرة
2-3 في شهر يونيو 40لتر/ شجرة.
3-4 في شهر يونيو 48لتر/ شجرة.
4-5 في شهر يونيو 56لتر/ شجرة.
5-6 في شهر يونيو 64 لتر/ شجرة.
7-8 في شهر يونيو 72لتر/ شجرة.
8-10 في شهر يونيو 84لتر/ شجرة.
أكثر من 10 في شهر مايو 90لتر/ شجرة.
رابعا: برنامج المكافحة
1- الاستمرار فى مكافحة المن حال استمرار ظهورها.
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