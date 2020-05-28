الزراعة تصدر نشرة بالإرشادات الواجب اتباعها لمحاصيل الموالح في يونيو

كتب -أحمد مسعد :

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وجاءت التوصيات كالتالي:

أولا: أهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و صانعات الأنفاق.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

6- بداية الخف اليدوي للحفاظ علي جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.

ثانيا:التسميد:

ا- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.

الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم.

ثالثا:الرى

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الأشجار بالسنوات 1-2 في شهر يونيو 32لتر/شجرة

2-3 في شهر يونيو 40لتر/ شجرة.

3-4 في شهر يونيو 48لتر/ شجرة.

4-5 في شهر يونيو 56لتر/ شجرة.

5-6 في شهر يونيو 64 لتر/ شجرة.

7-8 في شهر يونيو 72لتر/ شجرة.

8-10 في شهر يونيو 84لتر/ شجرة.

أكثر من 10 في شهر مايو 90لتر/ شجرة.

رابعا: برنامج المكافحة

1- الاستمرار فى مكافحة المن حال استمرار ظهورها.