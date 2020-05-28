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فرج عامر يشيد بدعم الرئيس لأسر شهداء الأطقم الطبية

10:34 م الخميس 28 مايو 2020
فرج عامر يشيد بدعم الرئيس لأسر شهداء الأطقم الطبية

المهندس محمد فرج عامر

كتب - مصراوي:
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدعم الذي يوجهه الرئيس السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إبعاد وباء كورونا عن الشعب المصري والحفاظ على صحته وحياته، وبذلوا قصارى جهدهم في رعاية المرضى والمصابين، الأمر الذي يستوجب توجيه الدعم لأسرهم، وأولادهم.

ولفت عامر، في بيان له، أن الهدايا التي أرسلها الرئيس لأسر هؤلاء الشهداء بمناسبة عيد الفطر، تعبيرا عن تعهد الدولة المصرية برعايتهم وسد كافة متطلباتهم، ودعمه دعم كامل، وذلك ردا لجميل هؤلاء الشهداء الذين حاربوا فيروس كورونا دون خشية الإصابة، إلى ان توفاهم الله.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي توجه كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية، لا سيما المصابة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم لحين مثولهم للشفاء.

فرج عامر شهداء الأطقم الطبية فيروس كورونا الرئيس السيسي

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