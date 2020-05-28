مستشار مجلس الوزراء عن التحذير من تطبيق "صحة مصر": شائعات تضر المواطنين

كتب - يوسف عفيفي:

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الشائعات التي نشرت بشأن التحذير من استخدام تطبيق: "صحة مصر"، حرب شائعات تضر بالمواطنين مباشرة.

وأضاف يونس على صفحتة الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، "حرب شائعات تضر المواطنين مباشرة وهذا بالدليل، إمبارح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات نشر "بوست" عن تحديث تطبيق: "صحة مصر"، اللي هيفيد كل المصريين في التعامل مع فيروس "كورونا"، وذكر فى البوست فوائد كثيرة للتطبيق اللي المفروض كلنا ننزله".

وتابع: "النهاردة فوجئتا ببوست بيحذر الناس من التطبيق ده، حرام عليكم تضروا صحة الناس وتمنعوا عنهم الخير".

وأضاف: "التطبيق مفيد جدًا... ثقة بالله مصر هتعدي".

رابط نسخة الأندرويد

رابط نسخة الآيفون