سولاف درويش: حملة الجماعة الإرهابية لن تنجح في خفض الروح المعنوية للجيش الأبيض

حذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، من الحملة الممنهجة ضد أطباء مصر الشرفاء وكافة الأطقم الطبية، مؤكدة أن لا أحد يستطيع أن يقدر الدور الإنساني الذي يقوم به الجيش الأبيض خلال تلك الظروف الاستثنائية.

وقالت سولاف درويش، في بيان لها، إن أطباء مصر يقدمون أرواحهم فداء لحياة المواطنين، ويواجهون فيروس كورونا بكل صمود في هذه المعركة منذ بدايتها لأنهم يضحون بأنفسهم من أجل حياة الآخرين ومن أجل إنقاذ حياتنا جميعًا، فهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء.

وأكدت أن الحملة الممنهجة التي تقودها الجماعة الإرهابية للنيل من عزيمة الأطباء لن تنجح في خفض الروح المعنوية للجيش الأبيض، وخاصة أن جميع طوائف الشعب المصري العظيم يقدرون ويعبرون عن عميق شكرهم وامتنانهم لجيش مصر الأبيض لما يقدمه من خدمات جليلة في مواجهة هذه الأزمة الراهنة.

وأوضحت أن اللجان الإلكترونية المُمولة من قبل الجماعات الإرهابية، والتي تقود تحركات مكثفة على مواقع السوشيال ميديا لتحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة من الرعب والذعر تجاه الحكومة ووزارة الصحة، ما هي إلا مخططات خبيثة لضرب أحد أهم القطاعات التي تواجه الفيروس، مؤكدة أن مصير هذه المخططات الفشل كما فشلت كل مخططاتهم من قبل.