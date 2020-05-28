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"راجعت الفحوصات اللازمة".. وزيرة الصحة تطمئن هاتفياً على الأطباء المصابين بكورونا

12:41 ص الخميس 28 مايو 2020
"راجعت الفحوصات اللازمة".. وزيرة الصحة تطمئن هاتفياً على الأطباء المصابين بكورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفيات العزل والحميات والصدر، عن طريق اتصالات هاتفية، اطمأنت خلالها على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى الأطباء ومعرفة أماكن تواجدهم بمستشفيات العزل، ووجهت على الفور بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل، إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى أن تواصل الوزيرة مع الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا، يأتي في إطار حرصها على دعمهم ورفع الروح المعنوية لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنية لهم الشفاء العاجل.

وذكر أنه من المقرر أن تستكمل وزيرة الصحة غدًا تواصلها مع عدد من الصيادلة وأعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا تباعًا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتذليل أي تحديات قد تواجههم.

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