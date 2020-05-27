برلماني: بواسل الأطباء لا يقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة

كتب- مصراوي:

وجه المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية لنجاحهم الكبير ليس في مواجهة فيروس كورونا فقط ولكن أيضا لكشفهم عن المخطط الشيطاني الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية الذي كان يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وقال مسعود، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المتابع لمنشورات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية التي تبث سمومها من قطر وتركيا سوف يلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية.

وأكد أن جيش مصر الأبيض كان على مستوى المسئولية ولم يعط أي اهتمام لمثل هذه الأعمال الشيطانية، متابعًا: اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد فشل مخططاتهم التي روجوا لها بأموال طائلة لتحريض الأطباء على الاستقالة.

وأكد أن صقور وبواسل الجيش الأبيض أكدوا للعالم كله أنهم لايقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.​