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السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة

06:01 م الأربعاء 27 مايو 2020
السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة

الرئيس السيسي صورة أرشيفية

كتب- محمد نصار:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل والاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيداً في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت"

السيسي الكباري الطرق شارع صلاح سالم

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